Guardas municipais dispersam grupo que consumia drogas em bairro de Cachoeiro

Guardas municipais de Cachoeiro de Itapemirim estiveram na noite desta quinta-feira (1) no bairro São Geraldo, após receberem denúncias de moradores que estavam incomodados com um grupo de jovens reunido em uma área do bairro para consumir drogas.

Os agentes seguiram até o local, que fica no fim da Avenida João Sasso, já no término do bairro, e flagraram a aglomeração. Com o grupo, os guardas apreenderam papéis, isqueiros e trituradores de maconha utilizados no consumo da droga.

O grupo foi dispersado após a abordagem, mas os integrantes foram incluídos no boletim de ocorrências e não foram levados à Delegacia Regional porque foram identificados como usuários.

