Grave acidente deixa mortos em rodovia que liga Muqui a Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1093

Um grave acidente deixou duas pessoas mortas na Rodovia ES-393, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Muqui. Segundo as primeiras informações, a colisão ocorreu próximo à comunidade do Desengano e um homem e uma mulher, que estavam em uma moto, morreram no local.

Atualização da reportagem:

Casal que morreu em acidente na rodovia que liga Muqui a Cachoeiro era de Mimoso do Sul

