Furto de R$ 125 mil: hackers tinham dados de vereadores da Câmara de Dores do Rio Preto

Os hackers que invadiram a conta bancária da Câmara de Dores do Rio Preto possuíam os números de CPF do presidente e do tesoureiro da Casa. Em posse desses dados, eles criaram documentos de arrecadação (DUA) e efetuaram os pagamentos e uma transferência bancária no valor total de R$ 125.7 mil. O detalhe do crime foi contado pelo presidente do Legislativo, Ângelo Otaviano, durante entrevista ao programa Aqui nas Cidades desta quinta-feira (1º).

Segundo o vereador, os hackers enviaram links para atualização de dados cadastrais dos vereadores responsáveis por validar os pagamentos. Os endereços eletrônicos possuíam todas as características do banco, como logo e timbres.

“Segundo a contadora, os hackers mandaram um link com logo e timbre do banco pedindo a atualização dos dados cadastrais. Deram todas as informações à contadora, o número do meu CPF e do vereador Carola, que é o tesoureiro, e pediram só para confirmar. Eles criaram dois Ducumentos Únicos de Arrecadação (DUA) e executaram o pagamento. O banco está apurando para identificar o beneficiário dos pagamentos e o dono da conta para onde foi feita a transferência. Temos de esperar o banco rastrear os hackers, vamos informar ao Ministério Público para ficar respaldado”, contou Ângelo Otaviano.

O presidente da Câmara também revelou que, chegou a iniciar uma conversa com o prefeito Ninho sobre a instalação de um sistema de segurança cibernética para evitar novos golpes.

“Ontem conversando como prefeito Ninho, ele disse que colocou um sistema de segurança nos computadores da prefeitura e eu vou aprofundar no assunto com ele, por que vamos colocar esse sistema de segurança também na Câmara”, contou o vereador.

Ângelo, ao saber do roubo, teve medo de ser alvo de alguma emboscada com intuito de incriminá-lo, e que a experiência de ter trabalhado por 20 anos como assessor na Assembleia Legislativa do Espírito Santo está ajudando a lidar com a situação.

“Muita gente pode pensar que estamos fazendo de maldade. A primeira coisa que eu fiz foi conferir o extrato das minhas contas para saber se não tinham feito alguma maldade, tirando o dinheiro da Câmara e passando para minha conta. Graças a Deus estava com o saldo que já tinha na minha conta mesmo. Eu tenho 20 anos de assembleia legislativa como assessor e, eu acho, que Deus dá o cobertor conforme o frio, acho que a presidência veio para mim pela capacidade de aguentar essa bomba e resolver o problema”, desabafou Ângelo Otaviano.

Assista a entrevista na íntegra:

