Fundador da banda Lorenson, empresário Nilson Lorençoni morre vítima de Covid

Por Redação - Redação 637

O empresário e produtor musical Nilson Lorençoni, de 54 anos, morreu nesta sexta-feira (2), vítima de Covid. Natural de Conceição do Castelo, ele residia atualmente em Guarapari, e estava internado em um hospital da cidade.

Nilson foi um visionário no cenário musical e fundou, na década de 90, a banda Lorenson, sucesso do forró romântico em todo o país. Com o slogan ‘O Forró que conquistou o Brasil’, o grupo, que gravou seu primeiro CD em 1998, chegou a ser apresentar no programa do Raul Gil, e passou por diversos estados.

Além da banda Lorenson, Nilson também foi responsável por revelar diversos artistas. Seu sepultamento está marcado para às 10h deste sábado (3), no cemitério de Conceição do Castelo, sua cidade natal.

Homenagens

A morte de Nilson causou muita comoção no Espírito Santo, e pelas redes sociais, diversos amigos se manifestaram: “Para que todos saibam: nunca imaginei conhecer alguém com tamanha educação, com tanto amor pelo próximo. Nunca imaginei que nessa pandemia Deus o colocaria na minha vida! Foi rápido, mas vai ser inesquecível. Tantos planos tínhamos. Tantas coisas a serem feitas. Meu Deus, porquê? Obrigada por tudo”, escreveu a vocalista da banda Lorenson, Andressa Peres.

“Caramba meu amigo Gaúcho, assim a gente se cumprimentava há mais de 20 anos, muitos shows fizemos, muitos quilômetros andamos em seu Golzinho na época. Muitas vezes você me estendia a mão. Quantas vezes você me ligava e falava: ‘gaúcho, tô passando em Castelo’ e dizia: ‘prepara a janta’, e muitas vezes ela esfriava porque você sempre atrasava, mais eu já o conhecia então nem esquentava. Descanse em paz meu amigo”, postou o amigo Maxwell Burguez.

“ Hoje perdemos um grande amigo, um ser humano que sempre tinha a palavra certa para nos consolar, seja qual fosse o momento e a situação que estivesse passando. Tive a honra de recebê-lo no meu estúdio algumas vezes. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares nesse momento”, publicou outro amigo.

“Que momento difícil, perder este amigo tão especial, tão presente com suas mensagens de conforto e carinho nos momentos difíceis, Nilson Lorenson, tão repleto de sonhos, planos, projetos, tanto amor pelo que fazia, uma pessoa tão especial, Nilson Lorenson, você, deixará saudades. Descanse em paz meu amigo! Que Deus conforte toda a família, sei que estará sempre próximo!”, escreveu um amigo.

