Festa da Penha começa neste domingo (4) com celebrações virtuais

A manhã do Sábado de Aleluia (3) foi marcada pela instalação do Terço Gigante entre as palmeiras do Convento da Penha, uma tradição que já dura 23 anos. A obra antecede a Festa da Penha 2021, que estreia neste domingo (4) em formato totalmente virtual e interativo e vai até o próximo dia 12.

“Este é um momento de fé, apesar de todas as perdas e sofrimentos que tantos estão enfrentando. Estamos olhando para o Convento agora, com o Terço, para pedir, através dele, em nossas orações de Pai Nosso e Ave Maria, que nossa fé seja fortalecida e que Deus nos acolha em sua misericórdia. Esse é sentido de instalarmos o Terço este ano”, diz o idealizador do projeto, o médico Osmar Sales.

O terço instalado é antigo e foi reutilizado, com algumas diferenciações para marcar a edição 451 da Festa da Penha. Ele é produzido em peças de EVA e possui cerca de 5 mil pérolas. O aproveitamento da peça antiga foi uma medida necessária por causa do avanço dos casos de Covid e o endurecimento das regras de isolamento.

NOSSA SENHORA DA PENHA ILUMINADA

Na noite deste sábado (3) também será acesa a imagem de Nossa Senhora da Penha Iluminada, na Praça do Papa. Produzida com cerca de 120 mil lâmpadas, em que cada uma representa uma Ave Maria. A estrutura, de 15 metros de altura, ficará exposta durante toda a Festa da Penha, até o dia 12 de abril.

FESTA DA PENHA 2021

A Festa da Penha 2021, totalmente virtual e interativa, começa no próximo domingo (4). O evento terá mais de 50 horas de programação com missas, orações e canais abertos de conversa com o público, além da presença de artistas locais dentro do Programa Salve Mãe das Alegrias. O evento será transmitido pelas redes sociais do Convento da Penha e também por veículos parceiros.

Diariamente, às 12 horas, o público será convidado a uma grande corrente de oração através do Terço Franciscano, que será transmitido ao vivo nas redes do Convento da Penha. As missas do Oitavário acontecem às 16 horas, de domingo (4) a domingo (11).

Já a Missa de Encerramento da Festa será na segunda (12), às 17 horas. Na noite de sábado (11), será realizada a já esperada Romaria das Famílias, com peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Penha pelas ruas da Grande Vitória. O percurso não está sendo divulgado previamente para evitar aglomerações, mas haverá transmissão pelas redes sociais do Convento e pelo site de A Gazeta.

O Programa Salve Mãe das Alegrias, que foi ao ar pela primeira vez no ano passado, nesta edição estará com um estúdio novo, de vidro, mais leve e moderno. Com apresentação diária realizada por freis e padres, a atração terá muitas orações pelas intenções dos fiéis que participarem ao vivo da programação nas redes e nas mensagens enviadas ao programa. Também terá murais virtuais de fotos enviadas pelo público.

As atrações culturais também estão garantidas no programa, com artistas católicos e também de outras vertentes musicais, como pop, samba e MPB. A banda sertaneja católica Fé Maior irá encerrar as atrações, na segunda, dia 12. Um dos artistas convidados é o instrumentista Elias Belmiro, que teve sua história de talento e superação contada na mídia local e nacional. Ele estará presente na segunda-feira (5).

A decisão de apostar nas plataformas digitais teve início no ano passado e foi mantido esse ano devido ao aumento de casos de Covid durante a pandemia e em apoio às orientações das autoridades de saúde. “É um momento que precisamos de oração e de um olhar cauteloso para com nós mesmos e nossos irmãos. Acreditamos no desejo do capixaba em manifestar seu carinho à padroeira do Estado”, disse Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento.

A Festa da Penha é uma realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da Associação de Amigos do Convento da Penha. Tem o patrocínio do Banestes; Cesan; Instituto Cultural Vale; e ArcelorMittal, além da Drogarias Santa Lúcia, Extrabom e Saboratta. Conta ainda com o apoio da Rede Gazeta e apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha, Prefeitura de Vitória e Governo do Estado do Espírito Santo.

SAIBA MAIS

Como participar da Festa da Penha?

– A 451ª Festa da Penha será entre os dias 4 e 12 de abril, com transmissão ao vivo diariamente nas redes sociais do Convento da Penha, sendo eles:

Facebook: /penhaconvento

Instagram: @conventodapenha

Canal no Youtube: https://www.youtube.com/ channel/ UCur6FpU2tk0IDg6NkTBMqog

– Além das redes sociais do Convento da Penha, as Dioceses do Estado, parceiros da imprensa e canais católicos também poderão transmitir algumas atividades da programação do evento, entre eles o site A Gazeta, a Rádio Espírito Santo, TV Educativa, Rádio América e outros.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PENHA 451 ANOS – VIRTUAL E INTERATIVA

DOMINGO – 04 de abril

12h – Terço/Consagração

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias

16h – Missa de Abertura do Oitavário (Fraternidade Franciscana)

SEGUNDA – 05 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa Segundo Dia Oitavário – (Pe. Anderson Teixeira, área pastoral Vila Velha)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias – participação do instrumentista Elias Belmiro

20h – Missa Segundo Dia Oitavário (Dom Paulo Bosi Dal’Bó, bispo da Diocese São Mateus)

TERÇA – 06 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Pe. Ronaldo e Pe. Hadeleon, área pastoral Cariacica-Viana)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Manfredo

20h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Dom Luiz Fernando Lisboa – bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)

QUARTA – 07 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa Quarto Dia Oitavário – (Pe. Hermindo e Pe. Pierre, área pastoral Benevente)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Diego Lyra

20h – Missa Quarto Dia Oitavário (Dom Décio, bispo emérito da diocese de Colatina)

QUINTA – 08 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Jones e Pe. Enivaldo, área pastoral Serra-Fundão)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, com o cantor Raphael Morais

20h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Edgar- Reitor do Seminário da Diocese de Colatina)

SEXTA – 09 de abril

06h – Bênção do dia (TV Gazeta)

12h – Terço/Consagração

16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)

18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jennifer

20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)

SÁBADO – 10 de abril

12h – Terço/Consagração

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias

16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo – área pastoral serrana)

20h – Romaria das Famílias

DOMINGO – 11 de abril

12h – Terço/Consagração

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste

16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)

17h – Live | Pe. Anderson Gomes

SEGUNDA – 12 de abril

12h – Terço/Consagração

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior

17h – Missa de Encerramento – Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo.