Fenômeno que matou ator Domingos Montagner pode ter causado morte de rapaz em cachoeira de Castelo

Por Fernanda Zandonadi

O mesmo fenômeno que tirou a vida do ator Domingos Montagner, em 2016, pode ter causado a morte do jovem Felippe Gussão, desaparecido após afundar nas águas da Cachoeira do Bambuzal, em São João, interior de Castelo, na última segunda-feira (12). Na época do afogamento de Montagner, nas águas do Rio São Francisco, em Sergipe, surgiu a discussão sobre de refluxos e redemoinhos que podem se formar por conta da correnteza em rios e lagos.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim, Herbert Carvalho, o refluxo é comum e pode ser muito perigoso. “Tratamos como refluxo porque é uma água que vai e volta e acaba formando um redemoinho. É como num liquidificador, onde o líquido fica girando embaixo. Isso dificulta até mesmo o trabalho dos mergulhadores que, quando entram na água, ficam girando e não conseguem tatear os locais, separar por zonas de busca. Eles perdem a orientação lá embaixo”, explica o comandante.

Os banhistas, segundo ele, devem ter muito cuidado, pois esse refluxo não é algo simples de se detectar. “Em rios e cachoeiras, a água corre mais rápido por baixo. Então, a pessoa olha a superfície tranquila e não imagina o que ocorre no fundo. É uma falsa calmaria. Para dar uma ideia, 85% das mortes por afogamento ocorrem em locais de água doce. No mar, as ondas, na maioria das vezes, têm uma constância, o vai e vem. Nos rios, não é assim”, explicou.

E, para os banhistas que gostam de frequentar locais de água doce, o comandante recomenda: “a regra que vale para qualquer um é ‘água no umbigo sinal de perigo’. O banhista tem também de ficar atento à correnteza. E não existe uma regra para isso. É usar o bom senso, fazer sua gestão de risco e observar se a situação oferece ou não segurança para ele”.

