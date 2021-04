Familiares e amigos farão homenagem, neste domingo (18), a lutador que desapareceu em cachoeira em Castelo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1081

Familiares, amigos e colegas de jiu-jitsu farão uma homenagem a Felippe Gussão neste domingo (18). O convite foi feito por meio das redes sociais e diz que será uma celebração simbólica de sepultamento, próximo à cachoeira do Bambuzal, em Ponte de São João, Castelo. A cerimônia está marcada para o meio-dia. “Vamos levar nossos kimonos (não é para ir vestido), e homenagear o nosso amigo e proporcionar um pouco de conforto à família nesse momento de imensa dor”, diz o comunicado.

Felippe, de 33 anos, era lutador de jiu-jitsu e desapareceu na segunda-feira (12), por volta do meio-dia, depois de mergulhar na cachoeira. O jovem é muito conhecido na região, principalmente entre os praticantes do esporte. O Corpo de Bombeiros está fazendo buscas no local do desaparecimento e também por todo o leito do rio mas, até o momento, o corpo não foi encontrado.

