Família de Tom Veiga quer exumação de corpo por suspeitarem de envenenamento

Os familiares de Tom Veiga, intérprete do Louro José, desconfiam que ele pode ter morrido por envenenamento. As informações são do colunista Leo Dias. A família, escreveu o jornalista, pensa até mesmo em mandar exumar o corpo do artista.

De acordo com as fontes de Leo Dias, Cybelle Hemínio da Costa Veiga, ex-mulher de Tom, teria conseguido que ele fizesse um testamento e a incluísse. Segundo o documento, ela teria, inclusive, direito a uma pensão de R$ 18 mil por um ano.

O intérprete do Louro José teria tentado retirar o nome de Cybelle do inventário e, 20 dias depois, ele apareceu morto. Com isso, segundo Dias, a família está pensando na possibilidade de exumar o corpo e, ainda, de tirá-la do testamento.

Em suas redes sociais, o colunista postou, no final da tarde desta terça (6): “Você acha que a história da reviravolta da morte de Tom Veiga terminou por aqui ? Se preparem”.

Você acha que a história da reviravolta da morte de Tom Veiga terminou por aqui ? Se preparem. — LeoDias (@euleodias) April 6, 2021

