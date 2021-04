Estratégias de marketing digital e o aumento do ROI das empresas

Por Redação - Redação 12

Todo o dinheiro que é investido na sua empresa deve ter um retorno financeiro para o mesmo. Ou seja, é imprescindível que qualquer estratégia de marketing digital que o seu negócio realize tenha como meta aumentar o ROI (Retorno sobre o Investimento – Return On Investment).

O ROI é responsável por permitir que o empreendedor saiba quanto dinheiro a empresa irá perder ou ganhar com o investimento realizado.

Este é um indicador que oferece os resultados de cada ação ou campanha realizadas pela empresa. Além disso, também é possível avaliar os custos por meio de ferramentas e treinamentos proporcionados à área em questão. Dessa maneira, você é capaz de identificar quais são os novos investimentos que valem a pena e aperfeiçoar os que já funcionam, para que possam ser ainda melhores.

Portanto, a partir do cálculo do ROI você consegue planejar metas para a sua empresa com base em resultados tangíveis e entende se é uma boa opção ou não investir em determinados canais.

Separamos alguns temas para entendermos como as estratégias de marketing podem aumentar o ROI. Continue nesse artigo para ver:

Cálculo do ROI; Benefícios do uso de ROI; Estratégias de marketing que podem aumentar o ROI.

Cálculo do ROI

Apesar do que muitos imaginam, o cálculo do ROI é simples. Basta apenas subtrair o ganho obtido (receita) do investimento pelo próprio valor investido (custo). Depois, divide-se o resultado dessa subtração pelo mesmo valor de investimento (custo).

É importante ressaltar que o valor investido inicialmente deve conter todo o dinheiro empregado durante o processo, e o mesmo deve acontecer com o valor ganho. Para um resultado preciso, é importante ter explicitada todas as despesas, por menor que seja. Veja a fórmula:

Vamos colocar essa fórmula em prática. Imagine que a sua empresa tenha um ganho de R$ 200 mil e investimento inicial de R$ 40 mil, logo tem-se:

200.000 – 40.000 / 40.000 = 4

Isso indica que o Retorno sobre o Investimento do negócio foi de quatro vezes o valor aplicado inicialmente. O ROI é expresso em porcentagem, portanto, é necessário multiplicar esse resultado final por 100. Neste caso, então, o ROI foi de 400%.

Saiba quais são os pontos importantes sobre o cálculo do ROI e que devem ser considerados em todo cálculo:

Unidade de medida do ROI – O Retorno sobre o Investimento trata de uma relação, por isso não tem uma medida específica. Porém, como falado anteriormente, o valor final é multiplicado por 100 para que fique em leitura de porcentagem. Por isso, consideramos a porcentagem como uma medida do ROI.

Intervalo esperado – O ganho obtido pode variar entre números negativos e positivos. Por isso, o intervalo esperado do ROI é entre -100% até infinito.

Resultado positivo – Quando o resultado do ROI for de +X%, significa que o retorno superou os custos de o investimento pode ser considerado lucrativo.

Resultado negativo – Quando o resultado do ROI for de -X%, significa que o investimento foi negativo e é visto como uma perda líquida.

Benefícios do uso de ROI

Ao fazer investimentos, uma empresa consegue reconhecer a capacidade de retorno de cada ação realizada. A execução do cálculo do Retorno sobre o Investimento só irá beneficiar a gestão e agregar valor ao seu negócio.

Portanto, conheça alguns dos principais benefícios que o ROI traz para a empresa:

Resultados concretos

O Retorno sobre o Investimento é uma métrica de fácil cálculo e aplicação. Essa é uma forma de a empresa ter embasamento o suficiente para continuar a adotar novas estratégias e a crescer.

Ou seja, o resultado que o ROI apresenta serve de base para consolidar as estratégias e tudo o mais que envolve a aplicação das mesmas. Por exemplo, uma ação de marketing que propõe o faturamento terá um ROI a partir do volume de vendas para comparar o investimento do material de divulgação e o seu resultado efetivo.

Aumento do Lucro

Através do ROI, e outras métricas de marketing digital, será possível identificar quais os investimentos que trazem, ou não, retorno. Assim, você poderá dar mais enfoque aos bons resultados. Ou seja, a tendência será de corte de gastos e foco em ações que gerem receita e lucro.

Mensuração da eficiência

Uma das missões mais desafiadoras é a elaboração e desenvolvimento de um projeto rentável. Isso se dá por conta das interferências do mercado como, por exemplo, a concorrência entre as empresas e até mesmo uma equipe desmotivada.

Por isso, encontrar um ponto de segurança no que diz respeito à eficiência pode minimizar os custos e aumentar o lucro da empresa. Logo, a tendência é o aumento do ROI como consequência dessa ação. E, mesmo que haja projetos engatilhados, a empresa pode dar prioridade àqueles que têm maior potencial de retorno lucrativo.

Estratégias de marketing digital que podem aumentar o ROI

O marketing digital é a melhor opção para quem busca alavancar as vendas de seu negócio. Na gestão das estratégias de marketing, uma das maiores preocupações é identificar quais podem trazer o retorno desejado. Por isso, listamos algumas das principais estratégias com a capacidade de auxiliar a melhorar a performance de sua empresa:

Produção de conteúdo – Evergreen

Evergreen é um termo em inglês que significa “Sempre Verde”. O sentido da expressão é estabelecer o que está sempre na moda, ou seja, algo que não fica para trás tão facilmente. Assim, a ideia é produzir um conteúdo que seja atemporal e não exija atualização constante.

Portanto, não haverá retrabalho para ajustes, possibilitando redução nos custos com a produção. Outro ganho é ter um material perdurável, o qual continuará a atrair leads sempre que alguém buscar pelo tema.

Automação do Marketing Digital

Para ter um trabalho que seja eficiente em marketing digital, é importante ter um fluxo lapidado e objetivo de conteúdo e nutrição de resultados. Além disso, é uma das formas mais concisas de identificar as melhores estratégias para a sua empresa.

Todas essas ações podem ser feitas manualmente. Porém, é algo que demora e sua equipe perde tempo em trabalhos mais burocráticos ao invés de trazer soluções eficientes para o negócio.

Há software com funcionalidade de automação que fica responsável pelas primeiras análises de eficiência das estratégias de marketing digital. Dessa forma, é possível filtrar os leads que contêm maior pontuação e que são mais propensos a serem convertidos em vendas. Ao possibilitar esse aumento na conversão, consequentemente, o mesmo ocorre com o ROI.

Aumento do Ticket Médio

Ao aumentar o ticket médio de vendas, o retorno de cada conversão será maior. Porém, sabemos que não é algo fácil, pois depende muito do tipo de produto ou serviço oferecido para o público-alvo. Para que dê certo, é necessário um bom alinhamento entre o time de marketing e as estratégias desenvolvidas.

Para isso, há duas técnicas que são usadas pelos vendedores para atingir o objetivo:

Up Selling – Essa técnica convence o lead a adquirir uma versão mais cara do serviço – ou produto. Mas para que essa ação seja relevante para o comprador, é preciso uma equipe de vendas cheia de dados importantes. Apenas dessa forma as vantagens serão boas o suficiente para aumentar a chance de conversão da venda.

Essa técnica convence o lead a adquirir uma versão mais cara do serviço – ou produto. Mas para que essa ação seja relevante para o comprador, é preciso uma equipe de vendas cheia de dados importantes. Apenas dessa forma as vantagens serão boas o suficiente para aumentar a chance de conversão da venda. Cross Selling – É um incentivo do lead para adquirir produtos ou serviços que se complementem. Por exemplo, ao comprar um pacote de tv à cabo ou por assinatura, a equipe de vendas pode sugerir os canais de filmes. Mas isso só acontece depois de checar o histórico de nutrição de lead deste consumidor para descobrir se ele tem interesse por filmes.

Para concluir, o aumento do ROI depende de a empresa entender sua importância e de como as estratégias de marketing digital podem abranger diversos pontos do negócio. O sucesso dessas estratégias é imprescindível para que o ROI seja lucrativo e haja um aumento no futuro.

A Sinnapse é uma agência de marketing digital que através das estratégias busca trazer soluções digitais para a sua empresa para que você possa aumentar o ROI e alcançar os objetivos em menos tempo e com maior assertividade.

