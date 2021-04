Espírito Santo ultrapassa as nove mil mortes por Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 38

O Espírito Santo registrou, nesta quinta-feira (22), 96 mortes por Covid-19, somando 9.011 óbitos pela doença. O número de confirmados também aumentou: foram 1.897 novos casos, totalizando 423.974 pessoas que já foram contaminadas pelo vírus. As informações são do Painel Covid-19, do Governo do Estado. Há, ainda, 243.792 suspeitos e 395.538 curados. A taxa de letalidade está em 2,1%.

As cidades com mais casos são Serra (53.010 confirmados e 1.062 mortes), Vila Velha (52.536 casos e 1.195 mortes), Vitória (46.022 casos e 998 mortes), Cariacica (32.778 casos e 1.021 mortes) e Cachoeiro de Itapemirim (21.523 casos e 435 mortes).

