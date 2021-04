Espírito Santo está compromissado com agenda ambiental, afirma especialista

Por Redação - Redação 33

A engenheira florestal e especialista em recuperação ambiental, Ana Karine Peixoto, foi a entrevistada do programa Aqui nas Cidades desta quinta-feira (22) e falou sobre preservação ambiental e a Cúpula do Clima, que reúne líderes mundiais hoje. Ela também falou sobre a desestatização dos Parques Nacionais e turismo sustentável.

Ana Karine frisou durante a entrevista que, apesar de todos os problemas das políticas públicas de preservação ambiental do Brasil, o Espírito Santo está na frente com algumas ações de preservação e incentivo ao desenvolvimento sustentável, inclusive com um dos maiores programas de restauração florestal do país e apoio ao licenciamento ambiental dos municípios do estado.

“À nível de Brasil temos uma política instável, que precisa ser estruturada. Podemos dizer que o Espírito Santo vai muito bem nessa agenda. O estado é pioneiro em várias práticas ambientais e internacionalmente reconhecido por isso. Temos um dos maiores programas de restauração florestal do país; tivemos o lançamento de um programa de silvicultura de espécies nativas, um passo muito importante para a exploração sustentável de florestas e tivemos também essa semana uma lei que cria um programa estadual para apoio ao licenciamento ambiental para os municípios. Embora o brasil atravesse esse momento crítico, o estado tem firmado o compromisso com a agenda ambiental”, explicou Ana Karine.

Sobre a privatização de Parques Nacionais, a engenheira florestal avalia que há prós e contras no processo. Estruturação da infraestrutura e mais investimentos para incentivar o turismo sustentável, são algumas das vantagens apontadas por ela como vantagens da privatização, desde que, feitas com responsabilidade e respeitando os limites de visitação.

“O ponto positivo da privatização é a estruturação. Os parques que já foram privatizados, há algum tempo, evoluíram em infraestrutura como acessos, orientação aos turistas e guias. Isso acontece porque o Interesse é gerar recursos a partir da visitação do parque, então você torna essa unidade de preservação atrativa para os turistas, ao mesmo tempo que cria estrutura para que ela possa receber esses turistas sem prejuízo. O ponto negativo, que deve ser observado, é que esse turismo seja realizado de forma sustentável, que se respeite a capacidade de cada parque de receber turistas, que esses turistas sejam bem orientados a não jogarem lixo e não fazerem fogueiras, por exemplo. Uma estrutura maior da possibilidade de levar o patrimônio natural dos estados de Minas e Espírito Santo aos olhos de turistas internacionais, hoje temos, mas, ainda é pouco representativo”, analisou Ana Karen.

Clique AQUI e assista a entrevista na íntegra

