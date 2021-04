Erick Musso defende a abertura do comércio com protocolos de segurança e fiscalização

Por Redação - Redação 43

Advertisement

Advertisement

Na tarde desta sexta-feira (16), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso, usou as redes sociais para defender a abertura do comércio, evidenciando que é possível manter o funcionamento do comércio formal, desde que cumpridos todos os protocolos sanitários.

Continua depois da publicidade

Musso destacou que o setor é um dos que mais gera emprego no país, entendendo que os comerciantes têm cumprido todas as regras estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao novo coronavírus.

“Tudo é possível com responsabilidade e compromisso coletivo. Os cuidados com a vida e com a saúde e a preservação da atividade econômica podem acontecer simultaneamente. O comércio precisa voltar a funcionar, respeitando sempre os protocolos de prevenção e segurança”, escreveu em suas redes sociais.

O presidente do Poder Legislativo vem se manifestando há algum tempo sobre o assunto. Ele acredita que é preciso também mitigar os danos sociais e econômico do vírus, permitindo o funcionamento responsável e colaborativo de um dos setores que é a base da economia do Estado.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].