Entre as cidades do Sul do ES, Cachoeiro é a que mais sofre com falta de vagas em cemitérios

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 40

Levantamento feito pelo AQUINOTICIAS.COM revela que entre as cidades do Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim é a que enfrenta maior problema relacionado à falta de espaço nos cemitérios públicos.

O maior município da região tem dificuldades com escassez de sepulturas desde a década de 90. Com o passar dos anos e, agora, com a pandemia a situação está mais crítica. Em 2016, questões relacionadas à falta de túmulos em Cachoeiro foi parar na Justiça, já que a Prefeitura havia contratado em 1991, de um cemitério privado da cidade, mais de 250 covas e não renovou o contrato. Com a decisão, familiares teriam que retirar os restos mortais de seus parentes e levar para outro cemitério ou adquirir o espaço diretamente com a empresa dona do cemitério particular.

De acordo com a direção do Cemitério Park, após assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto a Prefeitura, apenas 20% dos jazigos foram adquiridos pelas famílias, ou seja, a empresa aguarda que a municipalidade faça a remoção dos restos mortais de mais de 200 pessoas para os cemitérios públicos.

Atualmente, a Prefeitura tem dois impasses, um deles é a falta de espaço nos cemitérios locais, o outro esbarra no Plano Diretor Municipal (PDM), que impede a construção de novos cemitérios.

Procurada pela reportagem, o município informou que realizará uma audiência pública sobre a alteração do PDM necessária para possibilitar a implantação de novos cemitérios na cidade. Será no dia 16 de abril, às 16h, em formato on-line, devido às medidas restritivas relativas ao coronavírus.

Segundo a Prefeitura, a legislação com data de 2006 não prevê possibilidade de construção de novas necrópoles, a administração municipal terá que fazer a adequação por meio de projeto de lei, sendo a audiência uma oportunidade para a população debater o tema.

“Com a mudança no PDM, a Prefeitura pretende implantar um novo cemitério público em uma área pública de cerca de 26 mil metros quadrados no distrito de Itaoca. O objetivo é solucionar a antiga e crônica sobrecarga nos cemitérios municipais, considerando, também, a possibilidade de aumento expressivo da demanda por vagas resultante do agravamento da pandemia”, disse a Prefeitura por meio de nota.

Além do tradicional modelo horizontal, o projeto da nova necrópole prevê a implantação de sepulturas verticais, para otimização do espaço e redução de impactos ambientais. A proposta contempla, ainda, um espaço para sepultamento de cães, gatos e animais de grande porte.

A Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente (Semurb), disse que a área em Itaoca foi escolhida por reunir condições apropriadas para implantação de um cemitério – como a localização em região pouco adensada – e atender exigências da legislação ambiental e urbanística.

A participação na audiência pública, que será transmitida pelo site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br), é aberta a todos, sendo necessário fazer cadastro prévio, a partir de segunda-feira (5), por meio do preenchimento do formulário de inscrição que será disponibilizado no endereço: www.prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/cadastro-inclusao-de-espacos-publicos.

Guaçuí procura novo espaço

Em Guaçuí, segundo o secretário de Administração, Ademir José Rocha Couzi, a demanda por um novo cemitério existe, mas os antigos ainda comportam sepultamentos.

“Temos dois cemitérios distritais e um na cidade que estão quase cheios, mas ainda comportam. E estamos procurando uma nova área. O complicado é achar um local viável para isso, mas estamos trabalhando nisso para um futuro próximo”, explicou Couzi.

Dores do Rio Preto vai criar sepultaras verticais

O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, o “Ninho”, afirma que também enfrenta problema relacionados a escassez de vagas no cemitério. Nesta semana ele se reuniu com seu secretariado em busca de uma solução.

“Fiz uma reunião com meu secretariado para tratar a questão, estou fazendo um projeto, e na segunda-feira (5) vamos construir mais 39 gavetas, pois se isso não ocorrer, não teremos mais lugar para sepultar as pessoas”, informou Ninho.

Anchieta vai expandir espaços

A Prefeitura de Anchieta conta que não há fila de espera para sepultamentos na cidade, mas revela que o município já tem projeto para ser executado, que prevê a expansão do cemitério da sede e da comunidade de Itaperoroma Baixa, no interior.

Castelo trabalha na reorganização

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, explicou que as leis, que impõem restrições para construção de cemitérios agravou o problema da falta de jazigo nas cidades ao longo dos anos.

“Em Castelo os cemitérios estão cheios, principalmente onde não tem como expandir, como é o caso aqui do Centro. Estamos fazendo uma reorganização dos cemitérios, para disponibilizar o maior número de covas possível. Vamos fazer um recadastramento de todos os espaços que possuímos hoje, organizando a documentação de tudo que está disciplinado nos cemitérios da sede e de Aracuí. Em Aracuí, em específico, já iniciamos um processo de expansão, ampliando a oferta de vagas. É uma política pública da nossa administração essa criação do maior número de vagas, para que as pessoas possam ter acesso e cada um ter o seu espaço, principalmente por envolver um momento tão difícil”, contou Nali.

Irupi ampliou espaços

Em Irupi, o prefeito Edmilson Meirelles trabalhou ao longo do ano passado na ampliação do cemitério da cidade e hoje não enfrenta problemas com falta de sepulturas.

“Assumimos a Prefeitura com os cemitérios sem espaços. Ao longo de 2020 trabalhamos nessa questão e conseguimos resolver até o final do ano. Ampliamos a área e estamos com um bom espaço, por isso nossa situação hoje não está difícil”, revelou o prefeito.

Mimoso do Sul vai inaugurar novo cemitério

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, conta que a cidade teve grandes problema, nos últimos quatro anos, por escassez de jazigos na cidade, mas que a questão já foi resolvida.

“Assim que assumi como prefeito, logo no primeiro mês de gestão, trabalhei para resolver o problema da falta de vaga nos cemitérios. Hoje, estou com um cemitério pronto para inaugurar”, relatou Peter Costa.

Jerônimo Monteiro ampliou cemitério em 2018

O secretário de Serviços Urbanos de Jerônimo Monteiro, José Valério Binoti Netto, explicou que a cidade já teve problemas por conta da falta de sepultas, a situação foi resolvida em 2018 e hoje o cemitério suporta a demanda.

“Devido a compra de uma nova área para ampliar o cemitério, em 2018, e levando em consideração ainda que o índice de óbitos ocorridos pela Covid-19 em Jerônimo Monteiro é relativamente baixo, o cemitério municipal está totalmente adequado para as futuras necessidades de sepultamentos. A cidade permanece com um único cemitério municipal em atividade. Essa é a realidade atual e só mudaria essa situação caso ocorra um volume muito considerável de falecimentos agora pela Covid-19 ou por outro fator futuro”, explicou Binoti.

*Matéria produzida com a colaboração da jornalista Fernanda Zandonadi

