Empresas de Cachoeiro podem indicar funcionários e desempregados para realizar cursos profissionalizantes

Redação 57

Para promover a geração de emprego e o incremento da produtividade, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) vai oferecer mais 5 mil vagas de cursos gratuitos para o segmento industrial no Espírito Santo. O objetivo é qualificar os profissionais desempregados para que possam voltar ao mercado de trabalho e requalificar os atuais trabalhadores da indústria.

Em parceria com o Senai ES e o Ministério da Economia, a iniciativa faz parte do Programa Emprega Mais, que aposta na qualificação e inserção profissional conectadas às demandas do setor produtivo, e na difusão da tecnologia e do conhecimento para a esfera pública, iniciativa privada e trabalhadores.

Cachoeiro de Itapemirim

Voucher Requalifica

Auto CAD 2D (Matutino)

Comandos Elétricos Industriais (Vespertino)

Corte e Acabamento de Rochas Ornamentais (Vespertino)

Lubrificação (Vespertino)

Voucher Novo Emprego

Almoxarife (Matutino)

Assistente de Logística (Matutino)

Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção (Vespertino)

Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção (Noturno)

Eletricista Industrial (Vespertino)

Eletricista Veicular (Vespertino)

Mecânica de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves (Noturno)

Mecânico de Motor Ciclo Otto (Vespertino)

Soldador do Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono (Matutino)

Soldador no Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono (Vespertino)

Como funciona?

No Espírito Santo será oferecido a modalidade de Voucher Empresarial, uma ferramenta de oferta de cursos com base nas demandas das empresas para atender as necessidades do setor produtivo por aperfeiçoamento e qualificação profissional dos trabalhadores, com foco na geração de empregos e aumento da produtividade.

O que fazer para participar?

O gestor da indústria deve cadastrar a empresa na plataforma Loja Mundo Senai no endereço loja.mundosenai.com.br. Em seguida, deve gerenciar os cursos que interessam à empresa e indicar os trabalhadores – empregados e desempregados – que receberão os vouchers para participação nos cursos.

Se os cursos que interessam à empresa não estão listados entre as opções, o funcionário responsável poderá indicar quais cursos a empresa gostaria que fossem ofertados.

Por sua vez, se a empresa disponibilizar a vaga na Modalidade Novo Emprego, o desempregado vai acessar a plataforma Loja Mundo Senai, fazer o cadastro pessoal, ativar o voucher em até 72 horas, realizar a matrícula no curso disponibilizado pela empresa. O interessado, na assinatura do termo de aceite, precisará declarar que não possui vínculo empregatício. Se a empresa optar por indicar o desempregado, este receberá todas as informações por e-mail.

Mai informações no endereço https://senaies.com.br/news/programaempregamais/

Quem pode participar?

As empresas industriais de todos portes podem participar. Microempresas, com até 19 funcionários, pequenas, com até 99 funcionários, e médias empresas, com até 499 funcionários, podem aderir as duas modalidades do Programa, “Voucher Requalifica” e “Voucher Novo Emprego”, indicando funcionários para requalificação ou qualificando novos profissionais. Já as grandes empresas, com mais de 500 funcionários, podem aderir apenas à modalidade “Voucher Novo Emprego”.

