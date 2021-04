Em situação crítica, Banco de Sangue do Hospital Evangélico pede doação

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 30

No programa SobreTudo desta terça-feira (20), o biomédico, Lucas Souza, falou sobre a situação do Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, que está em situação crítica por conta do estoque baixo.

“O banco de sangue do Evangélico está urgentemente necessitando de doadores, que não estão comparecendo. Atribuímos isso a pandemia. Muitas pessoas estão com medo de doar sangue por conta da pandemia”, explica.

Lucas aproveitou para reforçar que a pandemia não interfere na doação. “A pandemia em si não interfere em nada na doação de sangue e pedir para que compareçam ao banco de sangue para nos ajudar a salvar até quatro vidas”, continua.

Ainda, segundo o biomédico, todos os tipos sanguíneos estão em baixa. “Normalmente, frisamos nos tipos negativos, que são os mais utilizamos. Mas no momento atual, todos estão em baixa. Hoje, nosso estoque está com 13 bolsas de A+, sete de A-, 13 de B+, 11 de B -, seis de AB + e apenas uma de AB-.

O Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim atende a própria demanda e de outras 16 unidades do Sul do Estado.

Assista a entrevista completa!

