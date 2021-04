Eles deixaram as praias para surfar nas ondas do agronegócio capixaba

Por Redação - Redação 46

O agronegócio tem muitos apaixonados pelas altas ondas. No Espírito Santo, um praieiro assumido “dá um chocolate” em quem duvida no potencial dos surfistas para o agro. É o caso do Rodrigo Santanna (37). O “descobridor dos sete mares” já morou e surfou até na Califórnia (EUA) e, hoje, é seringueiro, cacauicultor e produtor de chocolate na Fazenda Bate-Corrente , na localidade de Flecheiras (Atílio Vivacqua), no sul do Estado. Rodrigo lançou a marca “Popol Vuh”, que tem como carro-chefe nibis de cacau comercializado pela internet em todo o Brasil.

