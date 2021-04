“É um sonho realizado”, diz professora vacinada contra Covid-19 em Alegre

Por Redação - Redação 23

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 começou na cidade de Alegre em professores de escolas municipais, estaduais, federais e particulares nesta segunda-feira (26). Um momento de alegria e alívio para muitos profissionais, principalmente para professora do CEMEI “Maria Bittencourt da Rosa”, Aparecida de Lourdes Torres Ferreira Palácios, que acredita na vacina como a esperança eu a volta à normalidade está próxima.

Apesar da vacinação estar seguindo a listagem fornecida pelo estado, para a professora Aparecida de Lourdes Torres Ferreira Palácios, a vacina representa a realização de um sonho e a possibilidade real de volta às aulas no estado.

“É com muita alegria que tomei a minha primeira dose da vacina contra a covid-19. É um marco para o nosso município e para o nosso estado e, que essa, é a maior certeza de que as aulas vão voltar o quanto antes. Vamos poder voltar para escola, poder encontrar os nossos alunos, poder voltar a abraçar normalmente as nossas crianças e voltar a nossa vida normal. Hoje é um dia histórico para mim. É um sonho realizado”, contou emocionada a professora Aparecida de Lourdes.

O início da vacinação é o primeiro passo para começar a discussão sobre a volta às aulas em Alegre. Segundo o prefeito Nirrô Emerick , ainda precisam ser realizadas outras fases da vacinação para que o retorno das aulas aconteça.

“A primeira etapa de vacinação dos professores de 50 a 59 anos é um dos primeiros passos para se discutir a retomada do início das aulas, mas, nós entendemos que não é o único. Precisamos, além dessa categoria de 50 a 59 anos, ter também uma garantia de segurança para os nossos alunos da educação infantil. Esse é o primeiro de alguns passos que devem ser dados. Ainda não temos uma previsão da vacinação dos professores das demais faixa etárias. O estado está enviando a relação de professores com as doses corretas estabelecidas e os demais profissionais como faxineira, cozinheira, merendeira, parece que ainda não existe a previsão de vacinação dessas categorias”, explicou o prefeito Nirrô Emerick.

