Dia dos Escoteiros e dicas de vinho para o fim de semana no SobreTudo desta sexta (23)

No programa SobreTudo desta sexta-feira (23), as jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi vão receber a diretora de Gestão de Adultos e responsável pelo ramo lobinho do 6º Grupo de Escoteiros Baden-Powell de Cachoeiro de Itapemirim, Waleska Vianna Stanzani, para falar sobre o Dia Mundial do Escoteiros.

No quadro Adega do Aqui, o enófilo e sommelier, Eduardo Gonlçaves, vai falar sobre o aumento do consumo de vinhos durante a pandemia e nos contar mais sobre essa bebida que a cada dia ganha mais apaixonados. Além disso, ele dará dicas para o vinho do fim de semana.

E mais, a colunista Lilian Nobre, consultora de etiqueta vai ensinar os iniciantes e montar uma mesa para o fim de semana.

O programa é exibido ao vivo, a partir das 14h, nos canais do Aqui Notícias: aquinoticias.com, Facebook e Youtube.

