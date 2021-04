Crianças e gestantes começam a vacinar contra a gripe em Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 24

As crianças de seis meses a cinco anos e 11 meses, gestantes e mães com até 45 dias de pós-parto (puérperas), público-alvo da primeira etapa da campanha nacional, começaram a se vacinar contra a gripe (Influenza), nesta terça-feira (13), em Cachoeiro de Itapemirim.

O atendimento a esses grupos é feito das 8h às 16h, de segunda a sexta, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com salas de vacina.

Para a vacinação, as gestantes devem apresentar cartão de pré-natal ou exame que comprova a gestação. Já as puérperas têm que apresentar a certidão de nascimento do bebê ou declaração de nascidos vivos, liberada pelo hospital. Todos precisam levar o cartão de vacinas e os adultos também têm que apresentar documento de identificação com foto.

A meta da campanha é imunizar 90% da população de cada um dos grupos prioritários. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), em caso de gripe, febre ou com sintomas gripais, a orientação é que o usuário não procure a UBS neste momento para se vacinar. Pessoas com sintomas suspeitos para Covid-19 também devem adiar a vacinação contra a gripe, devendo esperar a recuperação total.

Próximas etapas

A primeira etapa da campanha ainda abrange os trabalhadores da área da saúde, que poderão se vacinar a partir de segunda-feira (19). A segunda fase terá início no dia 11 de maio e incluirá idosos com 60 anos ou mais e professores das redes públicas e privada.

A terceira etapa, que começará no dia 9 de junho, será voltada para pessoas com doenças crônicas e comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivos, profissionais de forças de segurança, salvamento e armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.

