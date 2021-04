Covid-19: matriz de risco deve voltar a valer a partir de segunda (5) para cidades do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 127

Nas duas últimas duas semanas, todo o Espírito Santo experimentou as sanções e foi enquadrado como de risco extremo para a contaminação pelo novo coronavírus. Nesta sexta-feira (2), no entanto, o governador Renato Casagrande fará um pronunciamento. Um dos assuntos é a volta da chamada matriz de risco a partir da próxima segunda-feira (5), segundo fontes.

Com a matriz de risco, as cidades e regiões passam a obedecer as regras de acordo com a categoria que se enquadram: risco extremo, alto, moderado ou baixo. Ao invés de todo Estado se enquadrar numa mesma categoria, cada cidade, ou região, será colocada no seu grupo de risco. Para chegar a esse mapa são levados em conta o número de mortes em cada cidade, quantidade de leitos disponíveis nas redes pública e filantrópica, casos confirmados nos últimos dias, entre outros fatores.

E essa classificação é importante pois aponta se comércios poderão voltar a funcionar, quais deles precisam manter as portas fechadas, se ônibus poderão circular e se escolas continuarão ou não com aulas remotas.

