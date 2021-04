Consórcio Caparaó: prefeitos participam de instalação de polo de fruticultura na região

Por Redação - Redação 18

Os prefeitos dos municípios que compõem o Consórcio Caparaó participaram da solenidade de instalação do “Polo de Fruticultura para a Região do Caparaó”, na tarde desta quinta-feira (1º). O polo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCAE-Ufes), aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que visa contribuir para a diversificação da produção agrícola gerando novas fontes de renda e, consequentemente, melhoria socioeconômica da população envolvida.

