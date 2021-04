Confira as cidades do Sul do ES que estão em risco alto e extremo na transmissão da Covid-19

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 80

No próximo domingo (4), as cidades capixabas encerram a quarentena e iniciam no dia seguinte (5), o cumprimento das estratégias do novo Mapa de Risco, divulgado nesta sexta-feira pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

Quase todos os municípios estão em risco alto ou extrema em relação à transmissão do vírus da Covid-19 e, por isso, as medidas de restrições permanecem, agora, um pouco mais flexíveis. Confira.

Apenas Ibatiba, no Caparaó, e Conceição da Barra, no Litoral Norte, estão em risco moderado.

EXTREMO

Anchieta

Apiacá

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Ibatiba

Iconha

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Muniz Freire

Muqui

Piúma

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

ALTO

Alegre

Alfredo Chaves

Atílio Vivácqua

Conceição do Castelo

Divino São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Irupi

Itapemirim

Iúna

Marechal Floriano

Mimoso

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

