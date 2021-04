Confira a previsão do tempo desta terça (20) em Cachoeiro e municípios do Sul do ES

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 79

A terça-feira (20) será de tempo instável com pancadas de chuvas em grande parte do dia nos municípios do Sul do Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 18ºC e 27ºC.

No litoral, em Itapemirim, o dia também poderá ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Os ventos podem chegar até 17 km/h no balneário. A temperatura atinge entre 20ºC e 30ºC.

Na região do Caparaó também há possibilidade de chuvas rápidas. Em Iúna, sol entre nuvens. Períodos de nublado, com chuvas passageiras a qualquer hora. Os termômetros marcam 18ºC para a mínima e 28ºC para a máxima.

Baixa temperatura e frio na madrugada é a previsão do tempo para Domingos Martins, na região Serrana, o sol aparece entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima pode atingir 16ºC e a máxima 26ºC.

