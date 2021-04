Comércio, academias e restaurantes voltam a atender presencialmente durante a semana em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 517

Advertisement

Advertisement

Cachoeiro de Itapemirim está em risco alto a partir desta segunda-feira (26), e com o rebaixamento no gráfico que define estratégias para conter a disseminação da Covid-19 no Estado, algumas medidas de restrição foram flexibilizadas. Vale lembrar que sábado,1, é feriado, então serão válidas as medidas para feriado.

Continua depois da publicidade

Veja como fica o funcionamento do comércio, transporte público, academias e restaurantes.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].