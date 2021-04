Colisão entre carro e moto deixa dois mortos na rodovia que liga Celina a Ibitirama

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 3083

Duas pessoas morreram no início da noite deste domingo (11), em um grave acidente na Rodovia Estadual que liga Celina a Ibitirama, após uma moto colidir de frente com um carro. O acidente aconteceu por volta das 18h30, e além dos dois óbitos, uma pessoa ficou ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas fatais eram Ângelo Márcio Lomar Silva, 32 anos, e Warlen Vargas Barbosa, 31 anos, e estavam na moto. Segundo informações colhidas no local, o motociclista trafegava na via sem farol acesso e sem nenhum sinal luminoso, quando um fiat uno colidiu de frente com a motocicleta

O acidente aconteceu aproximadamente 3 km de Celina, distrito de Alegre. Um corpo está no asfalto e o outro há cerca de 10 metros da pista, no meio do mato às margens da rodovia. O motorista do automóvel foi encaminhado para o pronto socorro de Alegre.

A pista está parcialmente interditada, aguardando a chegada da perícia.

