Coletivo de mulheres faz campanha por sangue e alimentos no Sul do Espírito Santo

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 23

O SobreTudo desta terça-feira (20), recebeu a líder do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Cachoeiro de Itapemirim, Cintia Mattos, que contou sobre o lançamento da campanha ‘Corrente pela Vida’, que tem o intuito de captar doadores de sangue e arrecadação de alimentos e material de higiene pessoal.

A ação partiu da percepção da carência de sangue por causa da queda do número de doadores num momento em que a demanda aumentou muito. “Fizemos uma visita ao Banco de Sangue do Hospital Evangélico e conversamos com os responsáveis para ver de que forma podíamos ajudar e o nosso trabalho já começou. O Banco de Sangue se propôs inclusive a encaminhar um colaborador para as empresas para esclarecer sobre a doação de sangue. Quem for doar a partir de nossa mobilização deve dizer isso no momento do cadastro”, esclarece Cíntia Mattos.

A distribuição dos alimentos e do material de higiene e limpeza arrecadado será feita pela ONG Rochativa, do setor de rochas ornamentais, que desenvolve um importante trabalho social com crianças e adolescentes no contraturno da escola, mas que diante da pandemia e impedimento dos encontros presenciais, ficou impossibilitada de realizar o seu trabalho nas aulas de dança, reforço escolar e outras atividades esportivas e sociais.

Confira a entrevista completa!

