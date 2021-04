Ciclone que avança no Sul do Brasil pode trazer frente fria e fortes chuvas para o ES

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 382

Um ciclone que avança pela região Sul do Brasil, pode trazer frente fria, chuvas fortes e mar agitado para o Espírito Santo, a partir desta segunda-feira (12). O sol brilha forte e as temperaturas seguem altas, perto ou até acima dos 30°C, apenas durante as noites e madrugadas que seguem com sensação de frio.

Neste domingo (11) só há possibilidade de chuva nas áreas do nordeste do Espírito Santo, e mesmo assim é uma chuva isolada e que não acumula grandes volumes. Em todas as outras áreas, inclusive na capital, o tempo segue firme.

Mudanças no tempo

A frente fria vai avançar pelo litoral do Sudeste na segunda-feira. Este sistema vai trazer mudanças no tempo em toda faixa leste da região ao longo da semana. Além dos ventos mais frios, a umidade aumenta e volta a chover em várias áreas ao longo dos próximos dias.

Mas somente na terça-feira (13) a frente fria avança mais e leva chuva forte para áreas do sul do Espírito Santo.

