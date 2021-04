Ciclone no oceano: Espírito Santo, Minas e Rio em alerta para temporais

Por Redação - Redação 262

A atuação de um ciclone no oceano, ao largo da costa da Região Sudeste, e a presença de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera favorecem a formação de nuvens carregadas por parte do Sudeste nesta segunda-feira (19).

Até a madrugada de terça-feira (20), as condições são favoráveis à ocorrência de chuva moderada a forte a partir da tarde, com risco de temporais pontuais, acompanhados de raios e vento forte (com rajadas que podem chegar a 70 km/h) na Região Serrana e no Norte Fluminense, na Zona da Mata mineira, no Vale do Rio Doce e no estado do Espírito Santo (inclusive em Vitória).

A Climatempo alerta para o risco de alagamentos pontuais, transbordamento de córregos e rios e potencial para destelhamento de imóveis, queda de árvore e interrupção de fornecimento de energia elétrica.

