Chuva de granizo: mais de 300 famílias perderam casas, bens e lavouras no ES

Por Redação - Redação 217

Advertisement

Advertisement

Os municípios de São Domingos do Norte, Alegre, Vargem Alta, Guaçuí, Mimoso do Sul, São José do Calçado e Jerônimo Monteiro foram prejudicados com as recentes chuvas de granizo que atingiram as lavouras. Na última segunda-feira (5), a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e parceiros, deu início a um levantamento dos principais impactos que os produtores sofreram durante esse período. Mais de 300 famílias perderam casas, bens e plantações no Estado.

CLIQUE AQUI E LEIA A MATÉRIA COMPLETA

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].