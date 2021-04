Cavaleiro capixaba mirim publica livro sobre suas aventuras no hipismo

Por Redação - Redação 15

Já faz um ano que as coisas não são como antes. Para Pedro Nagib, de 11 anos, deixar temporariamente de praticar seu esporte favorito, o hipismo clássico, foi um enorme desafio. Longe de seus animais, das botas, estribos e esporas, foi nas letras que o garoto encontrou vazão para toda a sua energia. E, apaixonado por cavalos como é, o tema de sua primeira obra não seria outro.

O livro conta a história do menino e sua égua, Ventania, e como eles construíram uma linda amizade, na vida e no esporte. Nesta publicação, os dois revelam algumas de suas aventuras no hipismo, desde que se conheceram. Quem narra quase toda a história é Ventania, que consegue descrever do seu prisma, toda sensação de ansiedade do seu melhor amigo nos dias de competição, bem como a sua trajetória até que o tema desta publicação surgisse.

“Pedro e Ventania, amizade sem palavras”, será lançado neste sábado (17), às 19h, em live exibida no perfil da WR Consultoria Equestre, equipe de equitação a qual o menino pertence, na rede social Instagram (@wr.equitação). Por conta das restrições da pandemia, o lançamento será realizado por meio virtual.

Praticante do hipismo clássico há cerca de quatro anos, dono de Ventania há pouco mais de dois, Pedro contou com o apoio de uma orientadora para materializar toda a sua história. O processo de tornar esse pequeno cavaleiro um escritor contou com a participação da escritora de livros infantis Eliana Zandonade. Autora de sete obras, coube a ela dar um empurrãozinho para trazer à tona toda a imaginação do menino.

“O livro nasceu de uma foto. Nela, um menino e uma égua conversam, sem palavras, sobre estarem vivos e juntos. Bastou o menino, o Pedro ver a foto com uma frase provocativa que sentiu vontade de contar sua história de amizade com seu cavalo. A partir de perguntas sobre imaginação, conversas entre o menino e o cavalo, leituras comentadas, e muito, muito texto escrito surgiu um livro poético, com uma história cativante, que nos faz acreditar na vida e na amizade”, descreveu Eliana.

A escritora, que é também doutora em estatística e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, recentemente iniciou o seu novo projeto: tornar crianças escritoras. “Os livros infantis que nós adultos escrevemos, são diferentes. A visão é de uma criança que ele foi, com novos olhos de adulto. Com a censura adquirida por se tornar adulto. Mas a criança se refere a ela mesma, com sentimentos dela daquele momento”, explicou.

Como orientadora, realizou toda a condução do processo de criação de Pedro, mas ressalta que é da criança a imaginação e narrativa. Segundo ela, com estímulo correto e também o talento dos pequenos, é possível formar uma nova geração de escritores capixabas. “O amor que a gente sente não dá para expressar em um livro, mas tudo o que eu coloquei ali é verdadeiro”, disse o autor mirim sobre sua obra.

O livro foi ilustrado por Luciano Tasso. Na live deste sábado, Eliana e Pedro baterão um papo sobre todo o processo de produção do livro, bem como a história real no esporte que inspirou o jovem atleta a se aventurar pelo mundo das palavras. Haverá sorteio de livros autografados para os participantes. Os exemplares já estão à venda.

