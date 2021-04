Caso de jovem morto acidentalmente por amigo é concluído pela Delegacia de Guaçuí

Por Redação - Redação 123

Advertisement

Advertisement

A Delegacia de Polícia de Guaçuí concluiu o inquérito policial que apurou a morte de um jovem de 18 anos, ocorrida no dia 12 de abril, no bairro Manoel Monteiro Torres. Eduardo Carvalho Vieira foi morto com um tiro na cabeça, durante um churrasco em que comemorava seu aniversário, junto com mais três amigos.

Continua depois da publicidade

As investigações concluíram que o rapaz foi morto por um disparo acidental, e não durante uma roleta-russa, conforme se especulou inicialmente. O suspeito de ser o autor do tiro também tem 18 anos e é morador da residência onde ocorria o churrasco.

“O suspeito quis mostrar um revólver calibre 38 que ele tinha adquirido, de forma ilegal. Ele abriu o tambor do revólver e achou que tinha retirado todas as munições. Os outros rapazes que estavam no churrasco também manusearam a arma, até mesmo a vítima manuseou a arma. Só que tinha ficado uma cápsula no tambor. O dono da arma acionou o gatilho para demonstrar o funcionamento e acabou disparando”, explicou o titular da DP de Guaçuí, delegado Marcos Nery.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento e faleceu no hospital, horas depois. Logo após o disparo, o suspeito fugiu do local, levando a arma, e depois a dispensou num matagal no mesmo bairro.

Continua depois da publicidade

O inquérito já foi relatado à Justiça, com indiciamento pelo crime de homicídio por dolo eventual, ou seja, quando o autor assume o risco de produzir o resultado morte ao manusear arma indevidamente. O suspeito também foi indiciado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, por adquirir o revólver de procedência ilícita. Até este momento, ele responde em liberdade.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].