Casagrande visita Instituto Butantan e busca parceria de novas vacinas para o ES

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 41

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está na manhã desta sexta-feira (23) em São Paulo, buscando uma parceria e aquisição de mais vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) para o Estado.

Em uma rede social, Casagrande disse que fará uma visita ao Instituto Butantan, localizado na zona oeste da cidade de São Paulo, para conhecer a linha de produção da vacina Coronavac e também os preparativos para a fabricação da Butanvac.

Durante a visita, o governador do Espírito Santo estará acompanhado do secretário Especial de Governo do Estado de São Paulo, Antônio Imbassahy. Em pauta, a discussão e a possibilidade de aquisição futura de vacinas, além de uma parceria com o Laboratório Central Capixaba (Lacen).

O Estado já recebeu até esta manhã 993.620 doses da vacina contra a Covid-19. Destas, 608.733 já foram aplicadas em uma primeira dose, e 156.746 aplicadas na segunda dose.

