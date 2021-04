Casagrande fará pronunciamento para divulgar novo Mapa de Risco nesta sexta-feira (23)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 147

Advertisement

Advertisement

Nesta sexta-feira (23), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, apresentará às 18h, o novo Mapa de Gestão de Risco, método que classifica as cidades capixabas e define estratégias de enfrentamento à Covid-19, como o estabelecimento de dia e horário de funcionamento do comércio. Acompanhe ao vivo pelo Youtube ou Facebook oficial do governador.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].