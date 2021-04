Casagrande discute obrigatoriedade do uso de máscaras com prefeitos capixabas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 81

Advertisement

Advertisement

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na tarde desta terça-feira (6), em reunião com os prefeitos capixabas para falar sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Em pauta, a obrigatoriedade do uso de máscaras pela população.

Continua depois da publicidade

Em suas redes sociais, o governador escreveu que “combater o inimigo em comum, que é o vírus, é um desejo e uma obrigação de todos. Em reunião com os prefeitos, tratamos de legislação para uso de máscara, medidas restritivas, isolamento de casos ativos, vacinação e fiscalização. Importante o protagonismo dos municípios”.

Combater o inimigo em comum, que é o vírus, é um desejo e uma obrigação de todos. Em reunião com os prefeitos tratamos de legislação para uso de máscara, medidas restritivas, isolamento de casos ativos, vacinação e fiscalização. Importante o protagonismo dos municípios. pic.twitter.com/F1eoT49ZQP — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 6, 2021

Nesta segunda (5), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, já sinalizou que o Executivo iria sugerir a obrigatoriedade do uso do equipamento de segurança aos prefeitos. “O mês de abril será de muitas restrições e estamos sugerindo aos prefeitos que possam implementar legislações para obrigar o uso de máscara nas ruas”, disse ele, na ocasião, ressaltando que essa regra precisa ser de responsabilidade dos gestores municipais.

Continua depois da publicidade

O que diz a lei

Advertisement

Em julho do ano passado entrou em vigor a lei nacional que tornou obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em espaços públicos, como ruas e praças, em veículos de transporte público, incluindo carros de aplicativos de transporte, e em locais privados acessíveis ao público.

Foi vetado, no entanto, o trecho que obrigava a população a manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual em “estabelecimentos comerciais, indústrias, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].