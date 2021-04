Cão policial encontra 11 tabletes de maconha em residência na Serra

Por Redação - Redação 6

Advertisement

Advertisement

Policiais militares da Força Tática com auxílio do K9, cão Apollo, apreenderam 11 tabletes de maconha no bairro Serra Dourada II, na Serra, na tarde deste sábado (17). Os militares realizavam patrulhamento na região quando receberam denúncias de que em uma casa do bairro haveria um grande quantidade de entorpecentes.

Continua depois da publicidade

Em posse das informações, os policiais foram até uma residência que ficava em uma área de mata. No local, o cão conseguiu localizar uma sacola que continha os tabletes. Não havia nenhum indivíduo na imóvel.O material apreendido foi entregue na 3ª Delegacia Refional da Serra.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].