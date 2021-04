Cadela policial encontra drogas em área de mata em Rio Novo do Sul

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 53

Policiares militares apreenderam entorpecentes na noite desta quarta-feira (29), em uma área de mata fechada, no bairro Santo Antônio, em Rio Novo do Sul.

Depois de receber denúncias sobre traficantes que estariam realizando o preparo da droga em meio à mata, numa área já conhecida pela polícia pela movimentação do crime, equipes da PM do município, com apoio da Força Tática, seguiram para o local.

Com ajuda da cadela Ayka, foi possível localizar onde as drogas estavam escondidas. Ao todo, os policiais recolheram 97 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, 39 buchas de maconha e R$ 10 em dinheiro.

Não havia suspeitos no local, portanto, a droga foi encaminhada para a Delegacia Regional de Itapemirim. A PM reforça que conta com apoio da população para denunciar ações suspeitas e criminosos por meio do 181, não é preciso se identificar.

