Cachoeiro registra mais cinco óbitos por Covid, somando 428 mortes

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 27

Cachoeiro de Itapemirim registrou cinco mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, somando 428 óbitos. As informações são do Painel Covid-19, do Governo do Estado, atualizado na tarde desta segunda-feira (19).

Outras 49 pessoas tiveram o diagnóstico da doença, totalizando 21.319 casos no município. A taxa de letalidade da doença está em 2%. Há, ainda, 5.845 suspeitos e 20.557 curados.

Os cinco bairros com mais casos são: Vila Rica (858 casos e 14 mortes), Gilberto Machado (748 casos e 6 mortes), Zumbi (712 casos e 19 mortes), Aquidaban (690 casos e 31 mortes) e Paraíso (556 casos e 8 mortes).

