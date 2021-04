Cachoeiro lança cadastro online para profissionais de saúde ainda não vacinados contra Covid

Por Redação - Redação 46

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim lançou um cadastro on-line para profissionais e trabalhadores área de saúde que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Continua depois da publicidade

O registro será realizado deste sábado (10) até o próximo dia 17, por meio do site www.cachoeiro.es.gov.br/cad-saude. No espaço, o profissional deverá fazer o preenchimento dos dados solicitados, como nome completo, e-mail, CPF e telefones de contatos.

De acordo com a Semus, o cadastro permitirá que o município tenha condições de fazer um diagnóstico mais preciso do número de profissionais que ainda precisam receber a primeira dose. Com isso, será possível pleitear, junto ao governo estadual, a aquisição de mais vacinas para esse grupo prioritário.

“Cachoeiro já vacinou muitos profissionais e trabalhadores da saúde, mas, ainda assim, muitos ainda estão procurando a dose. Esse cadastro nos ajudará a saber a quantidade certa, pois, estamos pleiteando, com o Estado, a aquisição de mais vacinas, para que todos sejam imunizados o mais rápido possível”, explica o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Continua depois da publicidade

A Semus reforça que, quando chegar o momento da imunização, os profissionais cadastrados, para serem vacinados, deverão levar um dos seguintes documentos que comprovem a atividade na área da saúde: crachá e declaração do serviço de saúde; contracheque; contrato de trabalho; carteira de trabalho; carteira do conselho da categoria mais declaração do serviço onde atua ou alvará de funcionamento ou declaração do Imposto de Renda, para os profissionais autônomos.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].