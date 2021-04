Cachoeiro | Família de menino com paralisia faz rifa para bancar tratamento com células-tronco

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 63

Advertisement

Advertisement

A família do pequeno Lorenzo Poian, de apenas cinco anos, está correndo contra o tempo para finalizar o tratamento do menino ­– que tem paralisia cerebral provocada por microcefalia, anomalia que foi causada pelo vírus da Zika – feito por meio de aplicações de células regenerativas, também conhecidas como células-tronco.

Continua depois da publicidade

Lorenzo já fez três sessões com um médico equatoriano que periodicamente vem ao Brasil tratar pacientes com distúrbios neurológicos parecidos com o dele e, para arcar com as despesas das sessões, que custam 3 mil dólares, que equivalem a pouco mais de R$ 17 mil, a família do pequeno está realizando uma rifa.

A família mora em Cachoeiro de Itapemirim e faz muitos acompanhamentos médicos fora do Estado.

Entre os prêmios estão uma bicicleta aro 29, troca de óleo automotivo e filtro veicular, um kit tupperware e um relógio da marca Seculus. O bilhete custa, apenas, R$ 10. O sorteio dos quatro prêmios será feito no dia 29 de junho.

Continua depois da publicidade

Alex, pai de Lorenzo, explica que a equipe médica suspeita que a mãe da criança tenha sido picada pelo mosquito contaminado pelo vírus da Zika no quarto mês de gestação, justamente, fase em que é desenvolvida partes do sistema nervoso e que podem ser bruscamente afetadas após o contágio.

De acordo com o pai, Lorenzo vem evoluindo muito bem com o tratamento, principalmente, em relação ao desenvolvimento cognitivo e de compreensão. A corrida contra o tempo é porque a eficácia do método só é alcançada até os cinco primeiros anos de vida, e em dezembro de 2021, Lorenzo completa seis anos.

Como fazer para ajudar

Os números podem ser comprados por meio do pix, picpay ou por transferência bancária.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Pix 28999749055

Picpay lorenzopoian

Bradesco / Agência 0553-3 / Conta poupança 0036470-3

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].