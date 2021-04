Cachoeirense, Arthur Picoli, perde a cabeça e manda a produção do BBB “pra aquele lugar”

Por Redação - Redação 1290

A participação do cachoeirense, Arthur Picoli, no BBB 21 não tem sido das mais confortáveis. Após ter sido colocado no monstro e saído do VIP pela indicação do professor João Luiz, o morador de Conduru perdeu a cabeça e mandou a produção do programa “pra aquele lugar”.

A manhã deste sábado (10) não começou nada bem para Arthur. Se recuperando após a noite de festa, o brother foi ao lado de Pocah logo cedo cumprir o castigo do monstro e acabou perdendo a linha.

Vestidos de samambaia, os brothers precisam ficar em pé dentro de um vaso gigante quando o sinal da produção for soado. Mas, desta vez, o brother acabou levando uma punição e perdeu 50 estalecas ao agachar.

Revoltadíssimo, o capixaba até mesmo atacou os comandantes do reality: “Não estou sentado não, velho, só estou agachado, não estou encostando em nada, pelo amor de Deus. Porr* também, estou put* já nessa desgraça. Palhaçada, bicho. Vai se fud*”, desabafou.

Sobraram reclamações até mesmo para João Luiz, que tirou o brother do VIP após nomeá-lo como monstro: “Filho da put*, vou para o VIP e me tira da parada. Demorou. Nunca nem votei nesse bost*”, criticou.

