Brother cachoeirense já ganhou R$ 100 mil antes do final do BBB21

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 123

Advertisement

Advertisement

O brother Arthur Piccoli, de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, já faturou R$ 100 mil com publicidade antes mesmo de sair do BBB21. A renda veio de publicidade e de centenas de unidades do curso com treinos on-line que o educador físico lançou antes de entrar no reality. As informações são do colunista Leo Dias.

Continua depois da publicidade

Arthur criou um plano de exercícios chamado ABS Strong, um desafio de 30 dias com 30 exercícios focados em abdominais. A equipe do brother também já fechou contratos publicitários em nome do cachoeirense. Não é à toa essa busca das marcas pelo rapaz: ele, que entrou no reality com 50 mil seguidores, hoje acumula 1,7 milhão no Instagram e outros 200 mil no Twitter.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].