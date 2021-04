BR-101 fica quase quatro horas parcialmente fechada por conta de acidente com carreta

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 222

A BR-101, na altura de Rio Novo do Sul, ficou quase quatro horas parcialmente interditada por conta de um grave acidente com uma carreta. A batida aconteceu no Km 387,1, por volta das 17 horas desta sexta-feira (16). O motorista, que estava em estado grave, foi socorrido por equipes da Eco101 e do Corpo de Bombeiros. O caminhão estava carregado com sucatas.

Veja as fotos:

