BBB21: Gabigol declara torcida por Arthur e convida cachoeirense para conhecer o Ninho

O atacante rubro-negro Gabigol declarou apoio ao cachoeirense Arthur Picoli – que está na 13ª berlinda do BBB2 Luiz – e afirmou em suas redes sociais que não quer que o crossfiteiro seja o eliminado desta quinta-feira (22).

E digo mais.. O Arthur não tem que sair, me julguem! Hahahahahaha — Gabi 🇧🇷 (@gabigol) April 22, 2021

Arthur está no paredão e disputa a permanência na casa mais vigiada do país com a funkeira Pocah e o professor João Luiz.

No twitter, o jogador do Flamengo disse, ainda, que Arthur ‘é dos nossos’, se referindo ao brother que é torcedor do time.

Uma seguidora de Gabigol comentou na publicação dizendo que Arthur ‘iria enfartar quando soubesse do apoio’ e o craque completou: “Imagina quando ele por conhecer o Ninho? Já está convidado”.

Hahahaha imagina quando ele for conhecer o Ninho? Já está convidado https://t.co/914rfLXBbh — Gabi 🇧🇷 (@gabigol) April 22, 2021

Para loucura dos torcedores rubo-negros de Arthur, o atacante não descartou fazer uma ‘dancinha’ em homenagem ao participante do reality. Perguntado sobre qual seria o trio perfeito para a final do BBB21 na sua opinião, Gabigol não incluiu o conduruense.

