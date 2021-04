BBB21: cachoeirense é escolhido para ser o monstro pela quarta vez; veja as regras

Por Redação - Redação 192

De volta à sala da casa, a influenciadora digital pegou o colar do anjo e o envelope com as regras do castigo do monstro na despensa. Camilla de Lucas escolheu, então, Caio, Gilberto e Arthur para cumprirem o castigo. O trio perde 300 estalecas cada. As informações são do GShow.

Essa é a quarta vez que o brother cachoeirense vai ter de ficar de monstro. Nessa, ele terá de ficar vestido com as letras iniciais do BBB. Mas ele já se vestiu de bailarina, ovo e planta para cumprir a prova.

Veja as regras desta semana:

“Os três castigados deverão passar o tempo todo vestidos com as letras iniciais de Big Brother Brasil. Ao sinal do monstro, o trio BBB deverá se posicionar em suas bases no gramado e lá permanecer até o som parar. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa. E tem mais! Amanhã, o líder vai ter duas indicações, uma delas será, necessariamente, um dos monstros”.

