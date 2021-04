Autor de biografia de Roberto Carlos será o entrevistado no SobreTudo de segunda (19)

Por Redação - Redação 14

O novo programa SobreTudo, do Aqui Notícias, estreia nesta segunda-feira (19), e o aniversário de 80 anos de Roberto Carlos não passará despercebido. As jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi vão conversar com o jornalista e escritor, Jotabê Medeiros, autor da biografia do Rei.

Diretamente de São Paulo, o jornalista vai contar sua experiência de 35 anos acompanhando Roberto Carlos, inclusive, sobre suas visitas à Cachoeiro de Itapemirim. O livro “Roberto Carlos: Por isso essa voz tamanha”, da Editora Todavia, foi dedicado a Gercy Volpato, cachoeirense considerada a fã nº 1 do cantor e será lançado oficialmente nesta segunda-feira (19).

Além de Jotabê, o SobreTudo também vai fazer sobre o projeto ‘Detalhes de Uma Vida’, desenvolvido pelo sobre de Gercy Volpato, Luan Volpato, e a jornalista Sara Moreira. O projeto, contemplado pelo edital da Lei Rubem Braga em 2018, reúne todo o acervo de Gercy e sua irmã, Maria Eleônor, em um site na internet.

Todo o acervo, colecionado durante toda a vida das irmãs, está na residência de Gercy e não é aberto para visitação pública. E ter um espaço para reunir tudo em um só lugar, sempre foi o sonho da fã.

O SobreTudo também estreará seu primeiro quadro Faça Você Mesmo. O digital influencer, programador web e estudante de design de interiores, Diego Rodrigues, vai ensinar o passo a passo sobre fazer sua própria decoração e também dar dicas sobre o assunto.

O programa será exibido a partir das 14h, no portal aquinoticias.com, YouTube e Facebook.

