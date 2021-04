Ator e cineasta lançam marcas de cafés especiais produzidos no ES

Por Redação - Redação 15

Do set de gravações para a produção de cafés especiais. Há seis anos, o cineasta Pedro Zoca, do Rio de Janeiro, decidiu enveredar na atividade para tocar um projeto de vida paralelo. Ele escolheu as montanhas capixabas, mais precisamente o Sítio Conduru, em Serra Pelada (Afonso Cláudio) em sociedade com o amigo e ator Rafael Cardoso. Além dos cultivos, a dupla mantém uma torrefação no local e lançou duas marcas de café. O próximo passo é concluir a implantação da agrofloresta para tornar a propriedade sustentável.

