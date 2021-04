Associação comercial solicita apoio do Governo para construção de centro de eventos em Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 29

Representantes da Associação Comercial, Agronegócio, Industrial e de Serviços de Guaçuí (Acisg) estiveram nesta segunda-feira (26), no Palácio Anchieta, em Vitória, sede do Executivo estadual para solicitar apoio e recursos públicos para a construção de um centro de eventos no município.

Na reunião estiveram presentes, além do governador do Estado, Renato Casagrande, o secretário de Governo, Gilson Daniel, o presidente e vice da Acisg, Elias Carvalho e Cristiano Lopes, Fernando Rangel, ex-presidente e atual conselheiro fiscal da associação guaçuiense, e Renato Caiado Casotti, tesoureiro da instituição.

A área fica no antigo parque de exposições do município e recebe milhares de visitantes de todo país em eventos importantes da região, como a Feira de Negócios, festas da cidade e o Festival de Inverno de Guaçuí, um dos maiores espetáculos musicais do Estado.

“Esse encontro foi importantíssimo para que esse sonho se concretize. Queremos agradecer ao governador, que nos recebeu muito bem, e que ouviu nossas demandas. Nossa região recebe muita gente de fora, promovemos eventos importantes para a economia e precisamos de um local adequado para continuar atraindo visitantes para o Caparaó”, disse Elias.

O próximo passo, segundo o presidente da Associação Comercial, Elias Carvalho, é buscar o auxílio da municipalidade para a estruturação da área.

