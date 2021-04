Aqui Notícias estreia programa SobreTudo na próxima segunda-feira (19)

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

Na próxima segunda-feira (19), às 14h, o portal Aqui Notícias lança o SobreTudo, um programa que reúne jornalismo, informação e os principais assuntos do dia na Região Sul do Espírito Santo. A atração terá transmissão ao vivo pelo aquinoticias.com, Facebook e YouTube.

Continua depois da publicidade

O SobreTudo será apresentado pelas jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi, e contará com quadros diários, sobre: moda e estilo, casa e decoração, gastronomia, tecnologia, direitos trabalhistas, mercado imobiliário, pet, entre outros temas.

Entre os colunistas, o SobreTudo reunirá nomes, como: o empresário Eder Oza; a corretora de imóveis Maiara Tófano; o advogado Luiz Carlos de Oliveira; o programador web, digital influencer e estudante de design de interiores, Diego Rodrigues; a empresária Marcela Cortez; o enófilo e Sommelier Eduardo Gonçalves; a cozinheira Suzany Moreira; e muitos outros.

Para o diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, o programa vai honrar um compromisso entre o portal Aqui Notícias e a comunidade, levando sempre o que há de melhor em informação e conteúdo jornalístico.

Continua depois da publicidade

“Sempre idealizei um programa que falasse sobre tudo e, apresentado por duas jornalistas respeitadas no Sul do Estado, não tenho dúvidas de que será um imenso sucesso. Será um programa sobretudo com qualidade, profundidade e vai dar o que falar, trazendo para as tardes assuntos interessantes e pautas importantes de nossa região”, completa.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].