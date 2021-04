Aqui nas Cidades | Professor da UFES fala ao vivo sobre fruticultura no Caparaó nesta terça-feira (27)

Por Redação - Redação 8

O convidado do programa Aqui nas Cidades desta terça-feira (27) é o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Moisés Zucoloto, que vai falar sobre o projeto de transferência de tecnologias aos produtores rurais para o desenvolvimento da fruticultura na região do Caparaó. O professor contará aos apresentadores, Clint Paolo e Eduardo Klein, todos os detalhes sobre a diversificação da produção agrícola, geração de novas fontes de renda e a melhoria da realidade socioeconômica da população da região.

E ainda, fique por dentro de tudo que acontece nas cidades do Sul e Caparaó capixaba, os destaques do portal Aqui Notícias e as principais notícias do Brasil e do mundo com nosso giro de notícias nos mais importantes portais de notícias do país.

O programa Aqui nas Cidades vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 9h em todos os canais do Aqui Notícias, no YouTube, Facebook e portal Aqui Notícias.

