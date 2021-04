Antes da pandemia, Casa de Roberto Carlos em Cachoeiro recebia quase 10 mil visitantes

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 39

Um patrimônio cultural de Cachoeiro de Itapemirim, a Casa de Cultura Roberto Carlos também sofreu com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em um comparativo, desde o ano de 2017, a visitação de turistas que vinha em uma crescente significante, acabou tendo uma queda de aproximadamente 70% de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

De acordo com a secretaria, em 2017 foram 6.268 visitantes anuais. Esse número, em 2019 já atingia a marca de 9.494 turistas. Nos meses que antecederam a pandemia, em 2020, já haviam sido registradas 1.934 visitas. Com a pandemia o perfil dos visitantes ficou restrito a região Sudeste e a casa passou a atender por agendamento de pequenos grupos familiares, e não mais recebendo turistas e fãs do Norte e Nordeste do Brasil, como era o hábito.

“Houve essa mudança no perfil dos visitantes, antes eram grupos de amigos e fãs que se juntavam e vinham. Hoje com a pandemia esse perfil, na sua maioria, passou a ser grupo familiar”, justifica a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Retomada

A residência no qual morou a família e o cantor viveu até os 13 anos, é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Fernanda destaca que é de suma importância a reabertura da Casa de Cultura, porque o turismo necessita e as pessoas amam Roberto, entretanto o mais importante neste momento é a preservação da saúde e das vidas.

“Abrir aquele espaço é essencial, pois o fã precisa e o turismo de Cachoeiro também. Em virtude desta pandemia nada pode ser mais importante do que a preservação da vida e a gente vai aguardar pacientemente, até mesmo porque teremos surpresas a respeito da casa e do entorno que em breve a gente vai poder contar”, avisa a secretária.

A prefeitura tem guardado uma programação que não pôde ser realizada agora no mês de abril em torno da figura de Roberto Carlos por conta da situação da pandemia ter se agravado.

“Estamos guardando essa programação para distribuí-la durante o decorrer do ano. Essa retomada vai ser diluída no decorrer do ano de 2021 todo, que estaremos comemorando seus 80 anos”, explica.

Roberto Carlos tem hoje o maior fã clube do Brasil e o terceiro maior do mundo, portanto a secretaria de Cultura pretende fazer essa retomada com turismo local e impulsionar ainda mais a figura do ‘Rei’.

“Nós estamos muito confiantes e esperançosos de que, quando a gente puder retomar no pós-pandemia, voltaremos gradualmente, com visitações de qualidade com responsabilidade, com conteúdo e com novidades importantes em torno desse que é o principal ponto turístico da região, eu diria. A casa realmente é o nosso tesouro, Roberto é o presente de Cachoeiro”, completa.

Casa de Roberto Carlos

O imóvel dispõe de objetos que lembram sua infância. Nas paredes, é possível encontrar a certidão de nascimento dele, o piano em que estudava música quando criança e, até mesmo, um aparelho que pertenceu à Rádio Cachoeiro, em que o artista fez suas primeiras apresentações.

Além disso, há fotos, discos, quadros e outros elementos que ajudam a recontar sua trajetória. Um dos principais pontos turísticos da região, todos os anos, a casa recebe centenas de fãs, que vêm de várias partes do Brasil, e até do exterior, para conhecer mais a fundo a história do cantor, que se consagrou como o Rei da Música Popular Brasileira.

“Nesses anos, percebemos que é o centro cultural que tem maior número de visitantes, na cidade, já que Roberto Carlos é o ícone cachoeirense de maior visibilidade, então estamos aguardando ansiosos essa retomada”, finaliza Fernanda Martins.

